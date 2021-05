진주시 코로나 확진자 ‘수위(최고) 도시’ 사실과 다르다

전국 226개 기초자치단체 중 인구 대비 확진자 발생 35위로 나타나



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 최근 일부 언론에서 진주시가 인구 대비 전국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 비율이 가장 높은 기초자치단체라고 보도한 바와는 다르게 이는 사실이 아닌 것으로 밝혔다.

시는 5월 11일 기준 확진자 통계를 바탕으로 시의 인구 대비 확진자 비율은 0.35%이며, 전국 226개 기초자치단체 중 35위에 머무는 수치라고 설명했다.

이에 따라 시는 ‘수위도시’라는 표현은 잘못됐으며, 이 같은 표현은 진주시민과 방역 현장에서 힘쓰는 방역종사자들의 명예를 실추시키는 표현이라고 밝혔다.

전국 순위가 가장 높지는 않지만, 5월 14일 현재 시의 코로나 확진자 수는 1232명으로 경남도 내에서 가장 많은 것은 사실이다.

시는 확진자 수가 많은 만큼 5인 이상 집합 금지 위반 건수도 70건으로 도내 전체 건수(186건)의 38%를 차지한다. 이는 도내에서 인구가 제일 많은 창원(18건)의 3배가 넘는 수치다.

지난 4월 28일 질병관리청 주관 컨설팅에서 방역관계관은 “오래된 도시는 인맥 관계가 복잡하고 다양해서 감염 차단이 매우 어렵다”고 언급한 바 있다.

그 한 예로 지난 4월부터 38명의 확진자가 발생한 통영 식품공장 집단감염 사례를 보면, 진주와 통영의 근로자들이 한 공장에서 근무했음에도 통영지역 거주 근로자 중에서는 한 명의 확진자도 나오지 않았으나 진주에 거주하는 근로자만 확진됐다.

같은 작업환경에서 진주 사람들만 확진된 배경에는 오래된 도시 특유의 사람 좋아하는 사회 관계성과 담소 문화가 집단감염의 원인으로 작용했다는 추측을 가능케 한다.

시는 지난 5월 10일까지 ‘진주시민 잠깐 멈춤’ 캠페인을 추진한 바 있다. 기간은 끝이 났지만, 코로나 치료제가 없는 현시점에서 최선의 방역은 ‘시민 개개인의 방역 수칙 준수’인 만큼, 시는 방역 수칙을 준수해 줄 것을 시민들에게 호소하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr