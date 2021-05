경남정보대, LINC+육성사업 ‘엄지척’ … 산학협력·지역상생 ‘매우우수’ 사업단 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석)가 ‘사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+)육성사업’ 연차 평가에서 매우우수 사업단으로 선정됐다.

경남정보대 LINC+사업단은 지난해 대학과 동남권 산업체 간 상생발전과 산학협력 고도화를 위해 산학 연계 지역사회 발전 전략을 추구했다.

산학협력 인프라 구축, 비즈니스 모델 개발, 산학융합인재 양성, 지역산업체 지원 강화 등을 전략으로, 산학협력 인프라 구축 프로그램, 지역사회 발전 프로그램을 추진했다.

산학융합인재 양성을 위한 캡스톤디자인 및 산학연계 교육과정 운영을 통해 2020년 전문대학 LINC+육성사업(산학협력고도화형) 캡스톤디자인 경진대회 옥션 마켓 부분 최우수상, 산학연계 교육과정 영상콘텐츠 공모전 장려상 등의 성과를 거뒀다.

경남정보대 LINC+사업단은 한국표준협회와 공동으로 ‘스마트팩토리 CEO 아카데미 교육프로그램’을 운영해 지역 산업체 경영진에게 4차 산업 혁명에 따른 스마트 팩토리 구축 전략과 미래 제조업이 나아가야 할 방향을 제시했다.

또 부산 사상구청 및 북구청과 함께 ‘사상구 명품 가로공원, 몸과 마음을 치유할 수 있는 플랜트 테라피(Plant Therapy) 가능 공간 조성’과 ‘북구 무장애숲길 시청각 장애인을 위한 콘텐츠 제작’을 진행해 지역사회 도시재생 프로그램 성과를 냈다.

경남정보대 임준우 산학협력단장은 “4차년도 사업의 매우우수 성과를 바탕으로 대학과 지역사회, 산업체 간 상호 협력을 통해 공동 발전할 수 있도록 사업을 수행하겠다”며, “동남권 지역 산업체를 위한 산학협력 비즈니스 모델 완성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr