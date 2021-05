CJ온스타일, ‘취향ON데이’ 진행…“쇼핑 취향을 깨워라”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 19일 자사 대표 프로그램을 하루에 몰아 방송하는 ‘취향ON데이’를 진행한다고 17일 밝혔다. ‘꺼져있던(OFF) 고객 쇼핑 취향을 깨운다(ON)’는 콘셉트 아래 TV 라이브와 모바일 라이브를 연계한 채널 크로스오버 방송을 선보인다는 계획이다.

취향ON데이에서는 굿라이프, 최화정쇼 등 특정 요일을 책임지고 있는 기획 프로그램을 TV와 모바일에서 채널 크로스오버 방송으로 볼 수 있다. 채널 크로스오버 방송은 TV 라이브 방송을 종료하는 즉시 모바일 라이브를 시작해 TV 시청 고객을 자연스럽게 모바일로 유입하며 채널 간 시너지를 극대화하는 식이다. 당일 편성된 상품들도 진행자의 취향을 반영해 직접 사용하거나 경험한 것들 위주로 소개한다.

나의 쇼핑 취향을 분석할 수 있는 ‘ON&OFF’ 이벤트도 진행한다. CJ온스타일 모바일 앱에서 열리는 이 이벤트는 밸런스 게임을 통해 나의 취향과 가장 잘 맞는 CJ온스타일 대표 프로그램을 매칭해준다. 매칭된 프로그램의 방송 알림 설정만 해두면 추첨을 통해 5000원 적립금을 증정할 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 “취향ON데이는 나도 몰랐던 나의 쇼핑 취향을 발견한다는 콘셉트의 채널 크로스오버 콘텐츠”라며 “고객들이 다양한 콘텐츠로 스마트한 취향 쇼핑을 다양하게 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

