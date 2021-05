SK텔레콤, 고객 대상 외국어 학습 앱 제휴 할인 제공

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 317,000 전일대비 4,500 등락률 +1.44% 거래량 319,487 전일가 312,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아SK텔레콤, 자사주 869만주 소각 완료··· “기업·주주가치 제고 가속화”'통신 3사' 중 LG유플만 설비투자 늘려…5G 망품질 숙제 close 은 통신 요금 청구서 등을 확인할 때 쓰는 앱 '빌레터'에서 외국어 학습 앱 '마이풀'을 할인된 가격으로 이용할 수 있는 '빌레터 마이풀' 서비스를 출시했다고 16일 밝혔다.

마이풀은 영어, 중국어, 토익 등 2500여개의 강의 영상과 3만여개의 문제 풀이를 제공하는 어학 앱이다. 인공지능(AI) 기술로 학습자의 실력을 분석해 개인별 맞춤 강의를 제공하도록 설계됐다.

빌레터 마이풀은 빌레터 앱에서 SK텔레콤 고객 인증을 통해 기존 1만4900원에 이용 가능한 마이풀 앱을 33% 할인된 9900원에 제공하는 제휴 할인형 부가 서비스다. SK텔레콤 고객만 이용할 수 있다. 빌레터 마이풀에 가입하려면 빌레터 앱을 실행한 후 부가서비스 하단의 교육 코너에서 신청하면 된다.

SK텔레콤은 빌레터 마이풀 제휴 할인 부가 서비스를 출시를 기념해 17일부터 GS25 기프티콘 3000원을 발송하는 등의 프로모션을 마련한다.

장홍성 SK텔레콤 광고/Data Co장은 “금융생활 플랫폼 ‘빌레터’를 통해 마이풀과 같은 어학 학습 서비스 뿐만 아니라 주식, 부동산, 보험, 자동차, 미술품 관리, 쇼핑 쿠폰 등 다양한 분야의 파트너들과 제휴 협력을 통해 새로운 부가서비스를 고객에게 선보일 계획”이라고 밝혔다.

