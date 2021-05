SSG닷컴, SSG랜더스 유니폼·모자 '라방'으로 판다

17일 오후 8시부터 '쓱라이브' 통해 SSG랜더스 신상품 굿즈 20종 선보여

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 17일 오후 8시부터 1시간 동안 자체 라이브커머스 채널 '쓱라이브(SSG.LIVE)'를 통해 SSG랜더스의 유니폼과 모자, 마스크 등 신상품 굿즈 20종을 판매한다고 16일 밝혔다.

SSG랜더스의 레플리카 유니폼, 폐 페트병 원사를 재활용한 친환경 소재 유니폼과 모자, SSG랜더스 로고가 새겨진 마스크 2종과 뱃지, 야구공(로고볼) 등이 대표 상품으로 소개된다. 야구장에 있는 듯한 현장감을 주기 위해 곽수산 SSG랜더스 장내 아나운서와 정다솔 쇼호스트가 출연해 상품을 소개한다.

방송 시간 중에는 관련상품 20종을 정상가에서 2% 할인해 준다. 또 라이브방송을 3분 이상 시청한 고객 전원에게는 방송 당일 23시59분까지 사용할 수 있는 3% 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.

라이브방송에서 소개된 상품을 구매한 뒤 주문번호를 채팅창에 인증한 고객 선착순 10명에게는 다음달 12일과 13일 열리는 키움 히어로즈와의 경기 관람권을 2장씩 지급하는 이벤트도 진행한다. 또 라이브방송 중 퀴즈 정답을 맞힌 고객 가운데 추첨으로 1명을 선정, 자체 프로모션이었던 '랜더스 위크' 광고 촬영 중 추신수 선수가 착용했던 운동복과 신발을 증정한다.

SSG닷컴은 이번 라이브방송을 통해 지난 3월부터 고조된 야구 마케팅 열기를 계속 이어간다는 방침이다. 야구단과 연계한 마케팅이 좋은 반응을 얻으면서 인지도가 높아지고 관련상품 수요 확대와 매출 신장 등 가시적인 성과로 이어지고 있기 때문이다.

앞서 지난달 1~4일 이마트와 함께 진행했던 '랜더스 데이' 기간 동안 SSG닷컴 매출은 전주 동기 대비 43.4% 늘었고 방문자 수도 10% 이상 증가했다. 또 SSG랜더스가 좋은 성적을 낸 8~14일 일주일 간 SSG랜더스 관련상품 매출은 전주 대비 126%, 글러브와 배트 등 야구용품 매출 역시 10% 늘어나는 등 SSG닷컴 전체 매출이 지난해 같은 기간에 비해 20% 이상 신장한 것으로 집계됐다.

SSG닷컴은 오는 21일 오후 3시부터 스타벅스와 SSG랜더스 구단이 특별 제작한 유니폼과 모자도 각각 20개씩 한정 판매한다. 이 유니폼은 오는 21~23일 SSG랜더스의 홈경기 기간 중 열리는 '스타벅스 데이' 행사를 기념해 특별 제작됐는데, 야구 유니폼 최초로 스타벅스 고유의 그린 색상과 사이렌 로고가 적용됐다.

