해수부 장관, 국제해사기구에 "日오염수 문제, IAEA와 협력" 요청

[세종=아시아경제 문채석 기자] 문성혁 해양수산부 장관은 임기택 국제해사기구(IMO) 사무총장에게 일본 정부의 후쿠시마 원자력발전소 오염수 해양방출 결정을 국제원자력기구(IAEA)와 협력할 수 있도록 검토해달라는 내용의 서한을 14일 보냈다고 해수부가 밝혔다.

문 장관은 서한에서 "일본 정부의 원전 오염수 해양방출 결정은 가장 가까운 나라인 한국과의 충분한 협의 및 양해 과정 없이 이루어진 일방적 조치"라며 "주변국가의 안전과 전 인류의 공동 자산인 해양에 상당한 위험을 초래할 우려가 있다"고 설명했다.

그는 "후쿠시마 원전 오염수는 '모든 오염원으로부터 해양환경을 보호·보전해야 한다'는 런던의정서의 목적에 맞게 처리돼야 한다"고 강조했다.

이어 "IMO가 해양환경 관련 논의를 이끄는 국제기구로서 국제사회가 받아들일 수 있는 방법으로 후쿠시마 원전 오염수가 처리될 수 있도록 IAEA와 협력하는 방안을 검토해달라"고 요청했다.

서한은 주영국대사관을 통해 임 총장에게 직접 전해질 예정이다. 해수부 관계자는 "문 장관의 요청대로 IMO 당사국들이 서한을 읽으면 원전 오염수 해양방출 문제에 대한 국제사회의 관심을 환기시킬 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

앞서 해수부는 2019년과 지난해 런던협약·런던의정서 당사국회의에서 후쿠시마 원전 오염수 처리와 관련해 당사국들과의 적극적인 정보 공유가 필요하고, 인접국과 충분히 협의해 달라고 일본 정부에 요청한 바 있다. 이를 통해 중국·칠레·캐나다 등의 동조 의견을 이끌어냈다.

해수부는 오는 10월로 예정된 올해 런던협약·런던의정서 준수그룹회의와 당사국회의에서도 후쿠시마 원전 오염수 문제를 지속 논의해 나갈 계획이다.

