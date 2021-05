[아시아경제 박지환 기자] 이엠코리아 이엠코리아 095190 | 코스닥 증권정보 현재가 4,915 전일대비 45 등락률 +0.92% 거래량 255,475 전일가 4,870 2021.05.14 15:12 장중(20분지연) 관련기사 이엠코리아, 외국인 3만 2857주 순매도… 주가 -1.26%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[빅데이터로 본 인기검색 관련주] 음압병실, 모더나 관련 종목 투자자 관심 ↑ close 는 14일 현대로템과 106억 규모의 차륜형대공포 공급계약을 체결했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr