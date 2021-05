소프트캠프, 1분기 영업손실 7억원…"서비스 개발인력 증가 영향"

[아시아경제 이민지 기자] 소프트캠프 소프트캠프 258790 | 코스닥 증권정보 현재가 3,570 전일대비 220 등락률 +6.57% 거래량 1,545,413 전일가 3,350 2021.05.14 15:13 장중(20분지연) 관련기사 소프트캠프, 원격근무 전용 보안 단말기 ‘SHIELD@Home Zero’ 출시소프트캠프, 엔키와 합작법인 설립…"SW 공급망 보안 클라우드 서비스 제공""시간이 지날수록 손해" 잡지 못하면 후회할 특징주들 close 는 보안 클라우드 서비스 출시에 따른 개발인력 증가로 1분기 일시적인 영업적자를 기록했다고 14일 밝혔다.

소프트캠프는 연결 기준 1분기 영업손실은 7억5700만원, 당기순손실 6억5000만원을 기록해 적자전환했다고 밝혔다. 매출액은 32억 5400만원으로 12.9% 줄었다.

보안 클라우드 서비스의 필수 개발인력 증가에 따라 일시적으로 실적이 감소했다는 것이 회사 측의 설명이다. 구체적으로 원격 근무 서비스, 웹 브라우저 격리 서비스인 실덱스 리모트 브라우저(SHIELDEX Remote Browser) 외주 개발 비용이 반영됐다.

배환국 소프트캠프 대표이사는 "신제품 출시에 필수적으로 동반되는 투자가 일시적인 영향을 준 결과"라며 "올 상반기 내 보안 클라우드 서비스의 무료체험 실시를 통해 자연스럽게 구매로 이어져 추후 실적에 반영될 것"이라고 말했다.

