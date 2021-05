국민은행, 동의대에 발전기금 4억5천만원 기탁, 장학기금 조성·스마트캠퍼스 구축 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] KB국민은행(은행장 허인)이 지난 13일 동의대(총장 한수환) 총장실을 찾아 대학발전기금 4억5000만원을 전달했다.

이날 전달식에는 동의대학교 한수환 총장과 김선호 대외부총장, 이홍배 대외협력처장, KB국민은행 부산·울산 지역영업그룹 전영세 대표와 김동진 부전동 지역본부장, 이장원 가야동 지점장 등이 참석했다.

동의대와 국민은행은 2017년 11월에 동반성장을 위한 주거래 협약을 체결하고 장학기금 조성과 스마트캠퍼스 구축에 협력해 오고 있다.

KB국민은행은 2018년부터 2027년까지 10년간 매년 4억5000만원을 동의대에 장학기금으로 기탁하고 있다. 2018년에는 동의대 스마트캠퍼스 조성을 위한 발전기금을 별도로 맡기기도 했다.

KB국민은행 부산·울산 지역영업그룹 전영세 대표는 “KB국민은행이 지역 대학과 상생협력할 수 있어 기쁘고, 기탁한 금액이 코로나19로 어려움을 겪는 학생들에게 도움이 되기를 희망한다”고 말했다.

동의대 한수환 총장은 KB국민은행 임직원에 감사의 뜻을 전했다.

