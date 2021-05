[아시아경제 박지환 기자] KC코트렐은 한국동서발전을 대상으로 1453억원 규모의 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매 공사를 수주했다고 14일 공시했다. 이번 계약은 지난해 연결 기준 매출액 대비 44.31% 수준이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr