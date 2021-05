14일, 밤사이 8명 추가 발생

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수에서 코로나 19 확진자가 13일과 14일 밤사이 8명이 발생하는 등 폭발적으로 증가하고 있다.

14일 여수시에 따르면 “밤사이 8명의 코로나19 확진자가 추가 발생해 이날 오전 8시 기준 여수지역 누적 확진자는 154명으로 늘었다”고 밝혔다.

152~153번 확진자는 유흥시설 관련 접촉자로 자가격리중 이날 양성 판정을 받았으며, 154번 확진자는 시청 직원 확진자와 접촉한 자영업자로 확인됐다

