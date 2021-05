전남대, 첨단 하이브리드 도서관 ‘정보마루’ 개관

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교가 최첨단 하이브리드 도서관 ‘정보마루’를 정식 개관했다.

14일 전남대에 따르면 지난 11일 정성택 총장을 비롯해 김도형 평의원회 의장, 조성희 총동창회장, 허정 후원회장 등이 참석한 가운데 세 번째 도서관인 ‘정보마루’ 개관식을 갖고, 내부 시설을 둘러봤다.

정보마루에는 8만 여권의 문학 및 예·체능 자료가 비치되고, 자료 공간인 크리에이티브 파크를 비롯해 스터디라운지, 멀티미디어 제작 및 편집이 가능한 멀티미디어존, 테마도서 컬렉션, 전시를 위한 BB Park 등으로 구성돼 있다.

또한 개인 캐럴 및 그룹스터디룸, 프레젠테이션룸 등 개인용 열람공간과 학습지원공간을 마련해 학습과 문화를 함께 할 수 있는 융복합 도서관으로 조성됐다.

연면적 1만498㎡, 4개 층으로 건축됐으며, 내부공간구성 및 관리운영시스템 구축 사업비는 전국 최초로 디지털도서관 후원회를 통한 후원금과 재정지원사업비로 충당됐다.

정성택 총장은 “정보마루는 4차 산업혁명 시대에 새로운 가치를 창출하는 지식정보센터 역할을 다할 것”이라며 “첨단 디지털 정보시대 교육연구의 중심으로 당당하고 품격있는 전남대인의 요람이 될 것”이라고 말했다.

