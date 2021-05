이재명 "경기도가 전국 최초로 공공임대 산단 공급"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 전국 최초로 경기도가 '공공임대 산업단지'를 중소기업에 공급한다고 밝혔다.

이 지사는 13일 페이스북을 통해 "한국에서 기업하기 어려운 진짜 이유는 흔히 보수 경제지들이 왜곡ㆍ과장하듯 '고임금' 때문이 아니다"며 "너무 높은 땅값과 임대료가 주범"이라고 지적했다.

이어 "경쟁국에 비해 적게는 수 배, 많게는 수십 배 차이가 나는 땅값 때문에 세계적 경쟁력이 있는 혁신기술을 보유한 중소기업도 기업 운영이 쉽지가 않다"며 "경기도는 마치 공공임대 주택처럼 공공임대 산업단지를 기술력 있는 중소영세기업 및 유턴기업에 공급하기로 했다"고 설명했다.

특히 "작년 8월 한 중소기업인이 이런 아이디어를 제안해주신 후로 경기도는 실무협의체를 구성해 사례검토와 수요조사 등 실현가능성을 면밀하게 검토했고, 시범사업 대상지로 지난해 12월 준공된 '평택 포승BIX'와 올해 준공 예정인 '연천BIX'를 선정했다"고 덧붙였다.

이 지사는 그러면서 "민간개발 보다 분양가가 낮은 공영개발 산단 중 경기 남부와 북부 1곳씩, 사업의 용이성까지 고려했다"며 "관련 행정절차를 신속히 마무리해 우선 연천BIX 14개 필지에 대해서는 8월부터 분양 공고를, 평택 포승BIX는 수요조사 결과 등을 바탕으로 내년 1분기 중 공고를 실시할 예정"이라고 전했다.

아울러 "경기도형 공공임대 산업단지는 필지를 소규모 분할하고, 임대료는 기존의 3분의 1 수준으로 낮춰 자금력이 부족한 기업들도 입주 가능하도록 했다"며 "나아가 두 곳 시범사업지 외에도 임대수요가 있는 추가 산단을 발굴하고, '경기도형 공공임대 산업단지 모델'을 개발해 전국적으로 활용할 수 있도록 하겠다"고 약속했다.

이 지사는 끝으로 "주택이 실거주자에 돌아가야 하듯이, 산업용지는 기술혁신과 생산활동에 전념하는 실수요 기업에 가야 한다"고 강조했다.

앞서 경기도는 이날 올해 하반기부터 자금력 부족으로 산업단지 입주에 어려움을 겪는 중소기업과 영세기업, 유턴기업 등을 위해 비교적 저렴한 가격에 입주 가능한 공공임대 방식의 산업용지 공급에 나선다고 밝혔다.

