文 "2030년 종합반도체 강국 목표…정부도 기업과 일심동체 될 것"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 "정부가 반도체 강국을 위해 기업과 일심동체가 되겠다"며 2030년 종합반도체 강국을 목표로 반도체 기업에 대한 파격적 지원에 나서겠다고 밝혔다.

경기·충청권 일대에 K-반도체 벨트를 구축하고, 반도체 연구개발 투자에 최대 50% 세제 지원을 하는 한편 반도체 전문인력 3만6000명을 양성하겠다고 강조했다.

문 대통령은 13일 삼성전자 평택 3라인에서 진행된 'K-반도체 전략 보고'에서 모두말씀을 통해 "반도체 산업은 기업간 경쟁을 넘어 국가간 경쟁의 시대로 옮겨갔다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "(각국은) 글로벌 반도체 공급망을 자국 중심으로 실천하기 위해 국가차원에서 보조금 지원, 세제혜택 등 파격적 지원에 나서고 있다"며 "우리 정부도 반도체 강국을 위해 기업과 일심동체가 되겠다"고 말했다.

문 대통령은 그간의 반도체 수출 성과와 반도체 기업들의 과감한 투자를 치하하며 "불확실성에 맞서 더욱 적극적으로 선도적인 투자에 나서주시는 기업들의 도전과 용기에 경의를 표한다"고 말했다.

이어 "기업의 노력을 확실하게 뒷받침하겠다"며 "평택, 화성, 천안을 중심으로 한 경기-충청권 일대에 세계 최고의 반도체 활약을 위한 K-반도체 벨트를 구축하겠다"고 밝혔다.

또 설계부터 제조, 패키징에 이르는 반도체 공정은 물론 소재 부품 장비까지 공급망을 구축하고, IT(정보기술) 기업이 모인 판교에는 팹리스 밸리를 조성해 설계분야 경쟁력을 키우고 청주를 비롯한 충주 일대는 반도체 상품성을 더욱 높여줄 패키징 전문 단지로 조성하겠다고 덧붙였다.

문 대통령은 "SK 하이닉스의 신규 생산단지가 들어서는 용인은 기술·장비 겸 고급부품 장비 특화단지로 육성하고, 화성과 천안은 글로벌 선도기업과의 팀웍을 통해 첨단 반도체 장비 클러스터로 만들어갈 것"이라며 "단지 조성뿐 아니라 기업 투자가 적기에 이루어지고 생산이 빠르게 이뤄질수 있도록 세제, 금융, 규제개혁, 기반시설 확충까지 전방위적으로 지원하겠다"고 말했다.

반도체 산업 세제지원 방안도 제시했다. 문 대통령은 "반도체를 국가 혁신 전략 기술로 지정해 기술투자 지원에 대한 세제지원을 최대 6배까지 확대하겠다"며 "연구 개발 투자에 대해서는 최대 50%를 세액공제하고, 일정 이상의 특별금융지원 프로그램을 가동해 기술 투자에 자금을 지원하겠다"고 말했다.

이어 "각종 인허가 기간을 최대한 단축하고 반도체 시설을 신속하게 구축할 수 있도록 하겠다"며 "10년간 반도체 핵심 인재 3만 6000명을 양성하고 차세대 주력반도체 등 첨단 가능성이 큰 핵심 기술 개발에 힘쓸 것"이라고 덧붙였다. 인력 양성과 신속투자지원 확대를 위한 '반도체 특별법' 개정 논의도 본격적으로 시작한다고 밝혔다.

문 대통령은 "민관이 힘을 모은 K-반도체 전략을 통해 글로벌 공급망 재편의 거센 파도를 넘어설 것"이라며 "메모리 반도체 세계 1위의 위상을 굳건히 하고 시스템반도체까지 세계 최고가 되어 2030년 종합반도체 강국의 목표를 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr