'박준영 사퇴' 靑 교감의 결과…"여론과 국회 의견 고려" (종합)

靑, 국무총리와 남은 장관 청문 절차 마무리 요청…"대통령과 여당 대표 판단의 간극 없었다"

[아시아경제 류정민 기자] 박준영 해양수산부 장관 후보자가 사퇴하는 과정에서 청와대와 교감이 있었던 것으로 확인됐다. 청와대는 박 후보자 사퇴를 기점으로 국무총리와 장관 임명을 둘러싼 논란이 마무리되기를 바란다는 뜻을 전했다.

박 후보자가 스스로 내려놓았으니 김부겸 총리 후보자, 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자, 노형욱 국토교통부 장관 후보자의 국회 인준과 인사청문보고서 채택 절차를 마무리해달라는 주문이다. 청문보고서 재송부 시한인 14일까지 임 후보자, 노 후보자에 대한 청문 절차가 마무리되지 않을 경우 임명 수순을 밟을 계획이다.

청와대 고위 관계자는 13일 기자들을 만난 자리에서 "(박 후보자 사퇴는) 국회 의견을 구하고 종합적으로 판단한 결과"라면서 "국회 청문 절차가 이것을 계기로 신속히 완료되기를 희망한다"고 말했다.

청와대 고위 관계자는 "대통령은 임명권자이기 때문에 충분히 숙고해 후보를 지명했고 그분의 능력에 대해서는 아주 잘 할 것이라 판단했다. 다만 국민 여론이나 국회, 여당 의견을 종합 고려한 결론"이라고 설명했다. 청와대 고위 관계자는 1명 정도는 사퇴가 불가피하다는 여론을 대통령에게 전달했다고 설명했다.

청와대는 장관 임명을 강행하려 했다가 방향을 틀었다는 시선에는 동의하기 어렵다는 뜻을 전했다.

청와대 고위 관계자는 "제가 부지런히 소통해서 지난 주말 쯤에 대체로 여당 의견을 수렴했다"면서 "최소한 대통령과 여당 지도부 간에 한 번도 이견이 노출된 적은 없다"고 강조했다.

청와대 고위 관계자는 "민주당 대표와 원내대표를 통해서 제가 들은 여론과 대통령께서 생각한 판단의 간극은 거의 없었다"고 덧붙였다.

청와대는 이번 일과 무관하게 인사청문 제도에 대한 개편이 필요하다는 입장이다. 청와대 고위 관계자는 "다음 정부부터 적용한다는 전제로 인사청문회 제도 개선에 대한 열린 토론이 진행되길 바란다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr