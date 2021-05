[아시아경제 임춘한 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 1,000 등락률 -0.64% 거래량 153,430 전일가 156,500 2021.05.13 13:48 장중(20분지연) 관련기사 이마트, '라이브커머스' 경쟁력 강화 … 라방 전용 '스튜디오e' 오픈이마트, 상품안전 강화로 고객 신뢰 높인다'동빈이형' 향한 정용진의 도발 … "롯데 계속 불쾌하게 만들 것" close 는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 1232억원으로 전년동기대비 154.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다.

매출은 5조8958억원으로 전년동기대비 13.1% 증가했다. 순이익은 1021억원으로 129.4% 늘었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr