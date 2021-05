더네이쳐홀딩스, 1분기 매출 651억원·영업이익 95억원 달성

[아시아경제 이승진 기자] 더네이쳐홀딩스 더네이쳐홀딩스 298540 | 코스닥 증권정보 현재가 60,500 전일대비 3,100 등락률 -4.87% 거래량 353,388 전일가 63,600 2021.05.13 13:25 장중(20분지연) 관련기사 올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표더네이쳐홀딩스, 주당 400원 현금배당 결정내셔널지오그래픽, 북미에 디즈니 숍인숍 매장 오픈 close 는 올해 1분기 매출 651억원과 영업이익 95억원을 달성했다고 13일 밝혔다.

이번 실적은 전년 동기 대비 매출 30.5%, 영업이익은 17.2% 증가한 수치다. 더네이쳐홀딩스는 2016년 ‘내셔널지오그래픽 어패럴’를 선보인 이후 이번 분기까지 21회 연속 전년 동기 대비 성장을 실현했다.

이번 실적에서는 ‘내셔널지오그래픽 키즈’와 ‘NFL’의 성장이 돋보였다. 올 1분기 기준 37개 지점을 운영 중인 ‘내셔널지오그래픽 키즈’는 전 제품이 고른 인기를 얻으며 지난해 1분기와 비교해 매출이 658% 증가했다. 또 다른 라이선스 브랜드인 ‘NFL’도 전년 동기보다 매출이 10배 이상 늘어나 1011% 의 성장을 기록했다.

해외 판매도 호조세다. 1분기 해외 매출은 전년 대비 192% 성장했다. 홍콩, 대만 등 중화권에서 매출이 늘어나면서 부문 실적을 이끌었다. 더네이쳐홀딩스는 지난 2019년 8월 홍콩에 ‘내셔널지오그래픽 어패럴’ 1호점을 오픈했으며, 현지 호응에 힘입어 연내에 매장을 4호점까지 확대할 예정이다.

더네이쳐홀딩스 관계자는 “코로나19로 움츠렸던 국내외 소비 심리가 점차 회복되면서 키즈 라인부터 신규 라인까지 제품 전반의 매출이 견조한 성장세를 나타내고 있다”고 밝히고 “홍콩과 대만 등 중화권 현지의 반응도 매우 긍정적으로 나타나고 있어 올해는 해외 판매 규모도 본격 확대할 계획”이라고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr