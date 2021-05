아이파킹, 넷마블 신사옥 ‘지타워’에 AI무인주차장 구축

[아시아경제 류태민 기자] 주차 솔루션 ‘아이파킹’을 운영하는 파킹클라우드는 넷마블 신사옥 ‘G타워(지타워)’에 AI무인주차관제시스템을 구축했다고 13일 밝혔다.

파킹클라우드는 넷마블 지타워에 하이패스처럼 무정차 통과로 주차 요금이 자동 결제되는 ‘아이파킹 파킹패스’를 도입했다. 파킹패스는 주차장 출입구 AI 카메라가 차량번호 인식 후 클라우드에 등록된 차량정보와 카드를 매칭하는 영상인식 결제 서비스다.

서울 구로디지털단지에 위치한 넷마블 G타워는 지상 41층, 지하 5층, 연면적 18만㎡로 약 7000명이 입주 가능한 대형 빌딩이다. 이번에 구축한 아이파킹 주차장은 지하 5개 층에 1368대를 주차할 수 있는 규모다.

파킹클라우드는 이번 수주로 구로와 가산디지털단지를 아우르는 G밸리에서 AI무인주차장 점유율 1위를 확고하게 굳힐 것으로 기대한다고 밝혔다. 현재 NHN한국사이버결제, 롯데IT캐슬, 한화비즈메트로 등 IT 기업 건물부터 현대아울렛, 마리오아울렛과 같은 쇼핑몰까지 G밸리 내 100여곳에 아이파킹존을 구축했다.

파킹클라우드 관계자는 “글로벌 게임 회사인 넷마블 신사옥에서 AI무인주차장을 구축해 기쁘다”며 “주차업계 1위 기술력으로 임직원과 방문객에게 안전하고 편리한 주차공간을 선사하겠다”고 말했다.

