[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 12일 한국지식재산센턴에서 ‘발명교육 활성화 정책 콘서트’를 열었다고 밝혔다. 정책 콘서트는 양금희 국회의원(국민의힘·대구 북구갑)과 함께 발명교육의 의의와 정책 이슈를 살펴보고 발명교육 관련 법·제도의 개정방향을 모색하는 자리로 마련됐다. 김용래 특허청장(앞줄 왼쪽 세 번째)과 양금희 국회의원(앞줄 왼쪽 네 번째), 고준호 한국발명진흥회 부회장(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 등이 정책 콘서트를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 특허청 제공

