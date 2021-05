장흥군 어린이급식관리지원센터, 비대면 어린이 인형극 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군(군수 정종순)에서 위탁 운영하고 있는 장흥군 어린이급식관리지원센터(센터장 박영희)는 지난달 20일부터 지난 4일까지 어린이집과 유치원 31개소를 대상으로 비대면 어린이 인형극 ‘도와줘요! 알려줘요! 식사 예절교육’을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 교육은 어린이 눈높이에 맞춘 올바른 식사 예절에 대한 인형극을 관람하고, 식사 예절 3단 부채 스티커를 붙이는 연계 교육을 해 올바른 식사 예절을 실천할 수 있도록 했다.

어린이집과 유치원 교사들은 “인형극 시청 후 식사 전에 손 씻기, 감사 인사하기 등 올바른 식사 예절을 실천하는 어린이가 많아졌고, 가정에서도 연계할 수 있어 학습효과가 좋았다”고 전했다.

박영희 센터장은 “어린이 인형극을 통해 어린이들이 올바른 식사 예절을 알고 실천할 수 있기를 기대하며, 앞으로도 어린이의 위생과 영양 개선을 위한 교육을 지속해서 진행하겠다”고 말했다.

