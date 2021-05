[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 서울대학교 창업지원단과 ‘우수 (예비)창업자 발굴·지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약으로 두 기관은 우수한 아이디어나 기술력을 보유한 예비 창업자를 발굴·지원하는데 적극 협력하기로 했다. 기업은행은 서울대학교 창업지원단의 심사를 통해 선정된 창업동아리에게 대학교에 위치한 IBK창업지원센터 공간을 제공하고, 공동으로 운영·관리한다.

또 은행은 소속 컨설턴트를 통한 멘토링과 IBK창공 참여기업의 노하우를 전수 받을 수 있는 네트워킹 행사 등을 통해 예비 창업자의 성장을 지원할 계획이다.

기업은행 관계자는 “이번 협약을 통해 잠재력 있는 예비 창업자를 적극 발굴할 계획”이라며, “앞으로도 기업은행은 예비 창업자, 창업기업이 도약할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

