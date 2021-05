영광군 ‘에너지 융복합 산업 플랫폼 구축’ 최종보고회 개최

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 11일 군청 소회의실에서 ‘에너지 융복합 산업 플랫폼 구축 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역’ 최종보고회를 가졌다고 12일 밝혔다.

이날 보고회는 백수와 염산을 중심으로 집적화된 신재생에너지 발전시설을 활용해 에너지산업 육성 및 지역경제 활성화를 위한 교육, 연구, 전시·체험 등 에너지 관련 네트워크 구축을 골자로 각각의 영역이 상생하며 새로운 가치를 창출하는 데 목적이 있다.

군은 세부적으로 백수읍 하사리 일원 군 유휴부지에 직무교육센터를 설립해 기본안전, 구조작업, 발전설비 기술 교육 등을 통해 능동적 미래 인재를 양성한다.

또 재생에너지 유지·보수 산업 육성과 글로벌 기술 경쟁력 강화에 적극 대응하기 위해 내년 정부 건의사업인 ‘해상에너지 통합관리 디지털 SOC 플랫폼 개발’과 연계한 유지관리(O&M) 효율화, AI기술 개발을 위한 데이터센터 구축을 제시했다.

상설·기획·특별전시관, 에너지 라이브러리, 에너지미디어 체험 등 신재생에너지 관련 각 지역 발전사가 직접 운영하는 홍보·전시관을 도입해 학교 밖 교육기관의 역할을 수행토록 했다.

중기적으로는 염산면 두우리 일원 해상풍력발전기를 활용한 야간풍력경관을 조성해 관광객들의 시선을 사로잡고 ▲관망탑 및 휴게 판매시설 ▲가족캠핑장 시설 ▲e-모빌리티 트레일 ▲산책로 조성 ▲바람개비 동산 ▲제방 파라펫을 활용한 조각품 설치로 특화 거리 조성을 구상했다.

외부 관광객들이 지역에 머물고 즐길 수 있는 방안 제시와 더 나아가 정부 수소산업 육성 정책에 발맞춰 수소산업 육성 기반 마련을 위한 클러스터 조성사업을 장기적 사업 목표로 설정했다.

김준성 군수는 “전문가들의 의견을 반영해 기본계획을 세부적으로 더 보완하고, 군민의 공감대 형성을 바탕으로 군민의 차별성 있는 사업을 추진할 것이다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr