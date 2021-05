[아시아경제 황준호 기자] 미래생명자원 미래생명자원 218150 | 코스닥 증권정보 현재가 6,300 전일대비 950 등락률 +17.76% 거래량 9,708,812 전일가 5,350 2021.05.12 09:46 장중(20분지연) 관련기사 5월 주목해야 할 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 월요일 시초가 반드시 공략하세요반토막 계좌 구원해 줄 “핵심” 바이오 株! 주가 고공행진!미래생명자원, 커뮤니티 활발... 주가 11.55%. close 이 12일 장 초반 강세를 보이고 있다. 이날 9시18분 현재 19.44% 급등한 것으로 나타났다. 현재가는 6390원이다.

이 회사는 가축용 사료를 생산하는 업체로, 옥수수 선물이 최고치를 기록하면서 상승세를 나타낸 것으로 보인다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr