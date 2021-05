[클릭 e종목]"SKIET, 2025년까지 영업익 3배 성장"

[아시아경제 박소연 기자]유안타증권은 11일 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 55,500 등락률 -26.43% 거래량 11,183,926 전일가 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 SKEIT 물리셨나요? “대선주자 1위” 관련 황금주!! 마지막 기회!5월 내 백신 위탁생산 기업 선정! 정부 지원 관련 대장株 공개! close (SKIET)에 대해 5년간 영업이익이 3배 가량 성장, 2025년 영업이익이 약 5000억원 수준에 도달할 것으로 예상했다. 지난해 영업이익은 1252억원이었다.

SKIET는 2차전지 소재 가운데, 화재 위험성을 줄이는 역할을 하는 분리막(Separator) 생산업체로, 글로벌 3위다. 주력제품은 전기차용 분리막 56%, IT용 분리막 43%, 플렉서블 커버 윈도우(Flexible Cover Window, FCW) 1% 등으로 구성돼 있다.

주요 매출처는 SK이노베이션㈜ 26%, LG에너지솔루션㈜ 37%, 기타 37%(일본 파나소닉㈜ 등) 등이다. 최대주주는 SK이노베이션㈜으로 지분 60%를 보유하고 있다.

황규원 유안타증권 연구원은 "5년간 글로벌 분리막 수요 규모(습식 및 건식 포함)는 2020년 41억㎡, 2021년 55억㎡, 2022년 82억㎡, 2023년 106억㎡, 2024년 132억㎡, 2025년 159억㎡ 등으로 앞으로 5년간 3.9배 성장이 예상된다"고 분석했다.

황 연구원은 "SKIET도 글로벌 시장 15% 이상을 목표로, 공격적인 설비 확장을 진행한다"며 "2019년 5.3억㎡, 2020년

8.7억㎡, 2021년 13.8억㎡, 2022년 15.5억㎡, 2023년 23.2억㎡, 2024년 27.5억㎡로 확대될 계획인데, 5개년 동안 5.2배로 커진다"고 언급했다.

2020년부터 2025년까지 캐파 확장에 힘입어 영업실적은 2.9배 증가할 것으로 예상했다. 추정 영업이익은 2021년 1921억원, 2022년 2987억원, 2023년 3671억원, 2024년 4312억원, 2025년 4849억원 등이다.

황규원 연구원은 "상장 후 주가는 오버슈팅(Over Shooting) 과정을 지나 3~6개월 후부터 적정가치에 수렴할 전망"이라며 " 미래수익을 현재가치로 계산하는 방법(DCF)을 사용할 경우, 전고체전지 위협이 크게 부각되기 전까지 적정주가 범위는 10만~ 16만원"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr