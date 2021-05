[아시아경제 이민지 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 40,400 전일대비 100 등락률 -0.25% 거래량 826,479 전일가 40,500 2021.05.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한화에어로, 1분기 매출 1조2124억원…전년동기比 18% 증가[포토]한화에어로, 폐플라스틱 재료로 업사이클링 인형 제작해 기증한화정밀기계, 중국 최대 전자부품 전시회서 첨단 솔루션 선봬 close 는 1분기 영업이익으로 659억원을 기록해 1년 전보다 1959% 성장했다고 11일 공시했다. 매출액은 18% 늘어난 1조2124억원을 기록했고 순이익은 흑자전환한 1001억원으로 추산됐다.

