골프존뉴딘그룹 "스윙 유어 드림 캠페인"

골프존뉴딘그룹이 소외계층 일자리 창출을 강화한다.

11일 창립기념일을 맞아 슬로건 ‘스윙 유어 드림(Swing your dream)’을 발표했다. 골프존, 골프존유통, 골프존카운티, 골프존 GDR아카데미 등에서 진행하고 있던 사회공헌 캠페인이다. 그동안 진행된 장애인 및 북한이탈주민 일자리 지원 프로그램을 통해 100여명이 다양한 업무 영역에서 일을 하고 있다. 장애인 표준사업장인 뉴딘파스텔은 2018년부터 현재까지 40여 명의 장애를 가진 청년을 채용했다.

골프존카운티는 2015년부터 북한이탈주민을 대상으로 ‘캐디 양성 프로그램’을 진행해 40여명이 현장에서 활약하고 있다. 골프존 GDR아카데미도 지난해부터 발달장애인 5명을 미술작가로 고용했다. 최덕형 골프존뉴딘홀딩스 대표이사는 "소외계층이 자립할 수 있는 기반을 마련해 주는 선순환 구조의 차별화된 사회공헌 활동"이라며 "취약계층이 경제적으로 자립해 나갈 수 있도록 지원하겠다"고 했다.