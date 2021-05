영암군, 전통시장 미등록사업자 민생지원금 지급

전통시장 장옥 및 노점상인 민생지원금 50만원 지원

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군(군수 전동평)은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영암군 전통 시장 미등록사업자 상인들에게 민생지원금을 지급한다고 11일 밝혔다.

지급 대상은 신청일 기준 영암군에 거주 중인 자로 사업자등록을 하지 않은 전통시장 내 점포 운영자와 노점상인이며, 이중 노점상인은 상인회 가입 후 상인회비를 내거나 군 담당자가 현장 확인한 시장 구역 내 노점상인이 지원 대상이다.

영암군은 상인회 및 현장 조사를 통해 지원 대상자 파악을 완료했으며 오는 17일까지 해당 시장 읍·면사무소에 신청받아 5월 말까지 지급한다는 방침이다.

전동평 영암군수는 “코로나19로 매출이 감소했는데도 정부 지원에서 제외 또는 지급기준에 부합하지 못해 생계에 어려움을 겪고 있는 전통 시장 미등록사업자들을 위해 군 자체 예산으로 지원하기로 했다”며 “앞으로도 코로나19 지원정책 사각지대에 놓여있는 미등록사업자 지원과 전통시장 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr