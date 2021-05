이비스 엠베서더 명동·강남, 5월 가정의 달 이벤트 실시

[아시아경제 김유리 기자] 이비스 앰배서더 서울 명동과 이비스 스타일 앰배서더 서울 강남은 가정의 달을 맞아 다양한 이벤트를 준비했다고 11일 밝혔다.

이비스 앰배서더 서울 명동은 개관 15주년을 맞아 오는 23일부터 28일까지 '8 to 8 대낮 패키지'를 매일 선착순 3객실 1만5000원에 제공한다(부가세 포함). 이 패키지는 오전 8시 체크인 후 당일 오후 8시 체크아웃 및 웰컴 드링크가 제공되는 구성이다. 투숙을 하지 않아도 호텔에서 낮 12시간 동안 여유롭게 휴식을 취할 수 있는 상품이다.

해당 이벤트 기간 동안 투숙하는 모든 고객을 대상으로 1인 1회 '100% 당첨 럭키드로우' 이벤트도 진행한다. 경품은 ▲이비스 명동 1박 숙박권 ▲이비스 명동 라따블 런치 또는 디너 코스 요리 2인 식사권 ▲얼트루 릴렉싱 앰플 ▲얼트루 마스크팩 ▲이비스 트래블 키트 ▲이비스 목쿠션 ▲이비스 텀블러 ▲수제비누 ▲병맥주 2병 등이다.

또한 5월 한 달 동안 주 중(일~목요일) 객실 요금을 15주년 특가로 5만원에 제공한다(부가세 포함).

이비스 스타일 앰배서더 서울 강남은 인 룸 다이닝 메뉴 중 가장 인기 있는 세트 메뉴가 구성돼 있는 '5 Happy Day 패키지'를 5월 한 달 간 선보인다. 슈페리어 객실 1박과 '치맥 세트' 또는 '떡맥 세트' 중 1가지를 선택할 수 있다. 치맥 세트는 순살 프라이드치킨과 테라 생맥주 2잔, 떡맥 세트는 눈꽃 치즈 떡볶이와 테라 생맥주 2잔으로 구성됐다. 패키지 요금은 8만1000원부터다(부가세 포함).

성년의 날·부처님 오신 날(5월17~19일), 부부의 날(5월21~22일) 등 법정 공휴일 및 기념일을 포함한 특정 일자 투숙 시 친환경 천연 석고 방향제가 제공된다.

