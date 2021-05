매일홀딩스, '더 키친 일뽀르노' 론칭

[아시아경제 임혜선 기자] 매일홀딩스의 외식전문기업 엠즈씨드가 오는 17일 이탈리안 다이닝 ‘더 키친 일뽀르노(The Kitchen ILFORNO)’를 론칭한다고 11일 밝혔다. 이탈리아어로 화덕(Forno)이라는 뜻을 가진 일뽀르노는 이탈리아 남부 스타일의 그릴 요리와 파스타, 화덕피자 등을 선보이는 이탈리안 프리미엄 캐주얼 다이닝 브랜드다.

더 키친 일뽀르노는 육류와 해산물, 현지에서 공수한 치즈 등의 재료를 사용해 지중해식으로 요리한 메뉴를 시그니처로 선보일 예정이다. 프라임 등급의 고기를 사용한 티본스테이크 ‘피오렌티나’는 1000˚C의 고온에서 구워 바삭하고 부드러운 식감을 느낄 수 있다. 매일 아침 공수한 신선한 제철 해산물을 이용한 요리도 시그니처 메뉴로 선보일 예정이다. 꽃게와 가리비, 쭈꾸미 등 다양한 해산물을 육수에 살짝 데쳐 여러 가지 소스와 함께 차갑게 즐기는 ‘해산물 플레터’와 갑각류로 향을 낸 소스를 곁들인 해산물 파스타 ‘페스카토레’ 등이 있다.

김용철 엠즈씨드 대표는 "광화문과 청담점을 시작으로 확대해 나갈 계획이며, 모든 고객들이 가성비와 가심비 모두 만족 할 수 있는 프리미엄 캐주얼 다이닝 브랜드로 만들 것"이라고 말했다.

한편, 더 키친 일뽀르노는 매일 홀딩스가 운영하던 ‘더 키친 살바토레’를 영업 종료 이후 새롭게 론칭한 브랜드다. 매장 위치는 더 키친 살바토레를 운영하던 장소와 동일하다.

더 키친 일뽀르노는 서머셋 호텔 1층에 위치한 광화문점을 시작으로 오는 6월에는 청담점을 오픈할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr