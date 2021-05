[클릭 e종목]천보, 다시 가격 매력 상승…가파른 EPS 증가

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 11일 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 171,600 전일대비 1,500 등락률 +0.88% 거래량 63,767 전일가 170,100 2021.05.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ETF 시장서도 2차전지·자동차 '질주'[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'[클릭 e종목] 천보, 예상 웃도는 4Q 실적…"2차전지 전해질이 견인" close 에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 25만원을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 24개월 선행 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(PER) 30배를 적용해 산출했다.

2020년 기준 PER 70배 수준인 멀티플은 중장기적으로 하락 불가피하나 전방 시장 개화 초기 국면에서 가파른 디래이팅(De-rating)을 우려할 필요는 없다. 김현수 하나금융투자 연구원은 "향후 3년간 평균 EPS 증가율 45%인 상황에서 PER 30배 적용에 무리 없다고 판단한다"면서 "2023년 실적을 주가에 반영하기 시작한 최근 2차전지 소재 업체들의 흐름 감안하면, 천보 역시 주가 상향 여력 더욱 확대될 것"이라고 내다봤다.

2분기 실적은 매출 525억원(YoY +56%, QoQ +7%), 영업이익 98억원(YoY +55%, QoQ +3%)으로 성장세가 지속될 전망이다. 2차전지 소재 부문의 경우 신규 가동으로 인한 물량 증가에 따른 매출 증가가 하반기부터 본격화될 것으로 예상되며 2분기에는 원가 상승에 기반한 매출 증가를 견인할 전망이다. LCD 소재 부문 역시 패널 가격 상승세 지속되며 패널 메이커들의 가동률이 높은 수준에서 유지됨에 따라 매출 증가가 전망된다.

2021년 실적은 매출 2483억원(YoY +60%), 영업이익 495억원(YoY +64%), 지배순이익 447억원(YoY +63%)으로 가파른 성장이 전망된다. 2차전지 소재 매출 비중은 2019년 39%, 2020년 45%, 2021년 67%, 2022년 77%로 상승할 전망이다. 하나금융투자는 2023년 글로벌 배터리 출하량이 2020년 대비 2.5배 증가할 것으로 예상한다. 천보의 2차전지 소재 생산능력은 2023년까지 약 4배 증가(2020년 1840톤, 2021년 4000톤, 2022년 8000톤, 2023년 1만2000톤) 전망됨에 따라 매출 성장이 시장성장률을 상회하면서 시장점유율 상승이 지속될 전망이다.

