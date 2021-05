세종시 종합병원서 대상포진 대상자에 AZ 백신 잘못 접종

[아시아경제 임춘한 기자] 세종시의 한 종합병원에서 대상포진 접종 대상자에게 코로나19 백신을 접종하는 황당한 일이 발생했다.

10일 세종시에 따르면 시내 거주하는 A(54)씨는 지난 4일 대상포진 백신 접종을 하기 위해 모 종합병원을 찾았다. 접종을 끝낸 후 경과를 관찰하던 A씨는 간호사로부터 '대상포진 주사를 놓아야 하는데 아스트라제네카 백신을 잘못 놓았다'는 믿을 수 없는 이야기를 들었다.

자신의 의사와 상관없이 코로나19 백신을 맞게 된 A씨는 근육통 증상까지 겪어야 했다. 병원 측이 입원을 제안해 경과를 살핀 결과, 다행히 몸에는 이상이 없었지만 당일 건강 상태에 따라 아찔한 사고로 이어질 수도 있었다.

해당 병원은 약제를 투약하기 전 처방을 확인하고, 처방 내용을 환자에게 물어보는 절차를 거쳐야 했지만 이를 확인하지 않았던 것으로 나타났다. 당시 건물 내에서 코로나19 백신에 대한 접종이 동시에 이뤄지면서 착오가 있었던 것으로 알려졌다.

