담양군, 장애인 대상 ‘정보통신 보조기기 제품가격 기준 80%’ 보급 추진

기초생활수급자 및 차상위 계층 장애인은 90% 지원

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 내달 18일까지 신체적으로 정보통신에 대한 접근과 활용이 어려운 장애인을 대상으로 장애 유형별 적합한 정보통신 보조기기를 보급한다고 10일 밝혔다.

특히, 올해는 코로나19의 확산으로 비대면 활동이 많아져 컴퓨터 등 정보통신기기 사용이 어려운 장애인에게 도움이 더욱 필요한 시기다.

지원 대상은 장애인복지법에 의거 등록한 장애인과 국가유공자 중 상이등급 판정을 받은 자 등이다.

보급 대상 장비는 시각장애 유형과 지체 장애 유형, 청각·언어장애 유형 등 116개 제품이다.

신청 접수 후 심사를 거쳐 7월 16일 보급 대상자를 선정하며, 보조기기 제품가격 기준 80%를 지원한다. 기초생활수급자 및 차상위 계층 장애인은 90%를 할인받아 구매할 수 있다.

신청 기간은 6월 18일까지이며 접수는 정보통신 보조기기 누리집이나 우편 또는 구비서류를 갖춰 군청 자치행정과와 각 읍·면사무소에 방문하면 된다.

