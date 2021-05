광주교육청 ‘제1회 초·중·고졸 검정고시’ 합격자 발표

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청이 지난달 10일 치러진 ‘2021년도 제1회 초·중·고졸 검정고시’ 합격자를 오는 11일 오전 10시 시교육청 홈페이지를 통해 발표한다.

10일 시교육청에 따르면 이번 검정고시에 총 1035명이 응시, 전체 응시생의 81.16%인 840명이 합격했다.

이는 지난해 제2회 검정고시 평균 합격률 79.3%보다 소폭 상승한 결과이자, 최근 10년 동안의 검정고시 평균 합격률 중 최고 수치다.

검정고시 최고령 합격자는 ▲초졸 김모(80, 여)씨 ▲중졸 성모(79, 여)씨 ▲고졸 박75, 여)모씨가 합격의 영예를 안았다.

검정고시 관련 증명서류(합격증명서, 성적증명서, 과목합격증명서)는 오는 11일부터 시교육청 홈에듀민원서비스에서 본인 공동인증서로 로그인 후 발급받을 수 있다.

전국 모든 초·중·고등학교 행정실 및 교육청 민원실, 주민센터 무인민원발급기를 통해서도 발급 가능하다.

합격증서는 오는 11~24일까지 시교육청 총무과(본관1층)에서 교부할 예정이다.

코로나19 확산 방지 및 응시자 편의를 위해 우편교부도 함께 진행하며, 우편교부 신청서 및 방법은 시교육청 홈페이지 ‘알림마당-시험공고’를 참고하면 된다.

