한온시스템, 日케이힌 유럽·북미 콘덴서 사업 인수

[아시아경제 유제훈 기자] 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 750 등락률 +4.56% 거래량 1,132,409 전일가 16,450 2021.05.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 뒤늦게 알 수록 당신만 손해보면 소중한 정보한온시스템, 최근 5일 기관 23만 7676주 순매도... 주가 1만 8600원(+0.54%)한온시스템, 커뮤니티 활발... 주가 5.14%. close 은 지난 7일 일본 케이힌의 유럽·북미 콘덴서 사업을 인수 완료했다고 10일 밝혔다.

이번 인수는 최근 글로벌 자동차 시장이 급격히 친환경차로 전환하고 있어 자동차 열 관리의 중요성이 대두됨에 따라 시장 영향력을 강화하기 위한 조치라고 회사 측은 설명했다. 콘덴서는 내연기관차부터 친환경차까지 전 차량의 열관리에 중요한 열 교환 역할을 한다.

이에 따라 체코 클라드노, 멕시코 산루이스포토시, 미국 일부 콘덴서 사업을 포함한 약 500명의 직원이 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 750 등락률 +4.56% 거래량 1,132,409 전일가 16,450 2021.05.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 뒤늦게 알 수록 당신만 손해보면 소중한 정보한온시스템, 최근 5일 기관 23만 7676주 순매도... 주가 1만 8600원(+0.54%)한온시스템, 커뮤니티 활발... 주가 5.14%. close 에 통합된다. 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 750 등락률 +4.56% 거래량 1,132,409 전일가 16,450 2021.05.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 뒤늦게 알 수록 당신만 손해보면 소중한 정보한온시스템, 최근 5일 기관 23만 7676주 순매도... 주가 1만 8600원(+0.54%)한온시스템, 커뮤니티 활발... 주가 5.14%. close 은 이번 인수를 통해 주요 사업부문인 콘덴서의 포트폴리오를 더욱 강화한단 방침이다.

너달 쿠추카야 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 750 등락률 +4.56% 거래량 1,132,409 전일가 16,450 2021.05.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 뒤늦게 알 수록 당신만 손해보면 소중한 정보한온시스템, 최근 5일 기관 23만 7676주 순매도... 주가 1만 8600원(+0.54%)한온시스템, 커뮤니티 활발... 주가 5.14%. close 대표집행임원은 "이번 전략적 인수로 콘덴서 공급 능력을 보다 확대, 다양한 고객 니즈를 충족할 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr