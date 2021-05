네이버·서울대, 초대규모 AI 공동 연구…3년동안 수백억 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 서울대와 초대규모(Hyperscale) AI(인공지능) 공동 연구를 위한 업무협약을 맺었다고 10일 밝혔다.

네이버와 서울대는 공동 연구를 수행하기 위해 '서울대·네이버 초대규모 AI 연구센터(SNU·NAVER Hyperscale AI Center)를 설립, 연구 및 교육 협력을 강화할 계획이다. 네이버와 서울대의 AI 연구원 100여명이 참여하며 3년동안 연구비, 인프라 지원비 등을 수백억원 규모의 투자가 진행된다.

두 기관은 초대규모 한국어 언어모델을 더욱 발전시키고, 나아가 언어, 이미지, 음성을 동시에 이해하는 초대규모 AI를 함께 개발해 글로벌 AI 기술을 선도하겠다는 계획이다.

인적 교류도 진행키로 했다. 네이버 연구진이 겸직 교수로서 서울대 대학원생들이 AI 전문가로 성장할 수 있도록 공동연구지도하고, 서울대 연구진도 네이버와의 AI 연구에 적극적으로 참여한다. 네이버는 AI 인재 양성 차원에서 서울대 학생들의 인턴십 및 산학협력 파견에도 적극 협조하기로 했다.

네이버는 또 원활한 연구 협력을 위해 자사가 보유한 슈퍼컴퓨팅 인프라 및 데이터를 공동 연구센터에서 활용할 수 있도록 공유키로 했다. 네이버는 지난해 10월 국내 기업 최초로 초거대 언어모델 구축을 위해 슈퍼컴퓨터를 도입한 바 있다. 이렇게 연구한 성과는 연 2회 이상 기술 공유 워크샵을 개최하는 등 적극적으로 공유할 예정이다.

네이버 최인혁 COO는 "네이버의 인프라와 데이터, 양측의 연구 역량이 합쳐진 공동 AI 연구센터를 통해 글로벌 경쟁자들에 맞서 초대규모 AI 분야의 연구를 선도하겠다"고 말했다.

