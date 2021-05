대신證, 해외선물 지수통화 수수료 할인 이벤트

해외선물계좌 신규개설 고객 대상…계약당 0.70~1.95달러 수수료 적용

CME 상장된 지수, 통화 해외선물 22종 대상…8월말까지 할인

[아시아경제 송화정 기자]대신증권이 해외선물 거래수수료 할인 이벤트를 진행한다.

대신증권은 10일 해외선물 계좌 신규 개설 고객을 대상으로 시카고선물거래소(CME)에 상장된 지수 및 통화 관련 해외선물의 거래수수료를 할인해주는 '해외선물 지수통화 수수료 할인' 이벤트를 8월31일까지16주간 진행한다고 밝혔다.

해외선물 거래를 활성화하기 위해 마련된 이번 이벤트는 대신증권에서 해외선물 계좌를 처음 개설하거나 2021년에 해외선물 거래가 없는 고객이 대상이다. 대상상품은 CME에 상장된 주요 지수 및 통화 선물 22종이다. 마이크로 통화선물 4종과 마이크로 지수선물 5종은 계약당 0.70달러, 미니 통화선물 2종은 계약당 1.50달러, 미니 지수선물 5종과 일반 통화선물 6종은 계약당 1.95달러의 수수료를 적용받는다.

수수료 할인은 8월 31일까지 적용된다.이벤트에 참여하려면 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS) 및 홈페이지에서 이벤트를 참여를 신청하면 된다. 문의사항은 고객감동센터 또는 해외선물 거래데스크로 문의하면 된다.

김경훈 대신증권 글로벌파생상품본부장은 “해외선물도 투자자산에 편입해 포트폴리오를 다양하게 운용할 수 있다”며 “이번 이벤트로 업계 최저 수준의 거래수수료로 해외선물에 투자해보길 바란다”고 밝혔다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr