[아시아경제 이민우 기자] 아이티엠반도체 아이티엠반도체 084850 | 코스닥 증권정보 현재가 44,400 전일대비 400 등락률 +0.91% 거래량 22,542 전일가 44,000 2021.05.10 10:52 장중(20분지연) 관련기사 나혁휘 아이티엠반도체 대표, 영업익 반토막에도 연봉은 95억원 ‘대박’아이티엠반도체, 보통주당 200원 현금배당 결정아이폰12 흥행 돌풍에도 애플 부품株 우울 close 는 '배터리 보호회로 모듈 및 이를 포함하는 배터리 팩' 특허를 취득했다고 10일 공시했다.

회사 측은 "이 특허는 당사가 취득한 신개념 집적회로(IC) 및 금속 산화막 반도체 전계효과 트랜지스터(MOSFET)의 원척 특허를 활용한 보호회로 모듈 및 이를 적용한 배터리팩에 대한 특허"라며 "기존 보호회로의 소형화, 발열 등에 대한 한계를 계선할 수 있는 이번 특허를 활용해 2차전지 배터리 시장을 선도할 것"이라고 설명했다.

