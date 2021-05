11번가, 5월 '월간 십일절'…"쇼핑지원금 최대 5만 포인트"

11번가 새 모델 배우 김선호와 십일절 경품 이벤트 진행

경쟁력 있는 중소기업 제품 소개…이달의 뉴 브랜드 오르시떼, 에스모도, 언코티드247

삼성 창문형 에어컨 등 최대 76% 할인 타임딜, 다양한 라이브 방송 진행

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 오는 11일 5월 '월간 십일절'을 진행한다고 10일 밝혔다.

5월 '월간 십일절'에는 11번가 새 모델인 배우 김선호와 가상 영상통화를 하는 '비대면 선호팅' 참여 이벤트가 진행된다. 가상 영상통화는 김선호 사진이 슬라이드로 보이고 마지막에 등장하는 사진이 손가락 하트를 하고 있는 김선호의 모습이면 이벤트에 당첨된 것이다.

당첨된 고객 중 2만 명에게는 당일 바로 사용할 수 있는 쇼핑지원금이 최대 5만포인트까지 SK페이포인트로 지급된다. 추가로 3만명에게는 '11번가×김선호 카카오톡 이모티콘'이 제공된다.

김태욱 11번가 마케팅기획담당은 "김선호 배우의 매력적인 표정이 보는 이들을 '심쿵'하게 만드는 것처럼 11번가가 고객에게 '심쿵'할 쇼핑 혜택을 드리겠다는 의미"라며 "매달 십일절에는 더 즐겁고 신선한 쇼핑의 재미를 위해 다양한 프로모션을 준비하고 있다"고 말했다.

한편 11번가는 '월간 십일절'을 통해 매달 경쟁력 있는 중소기업 브랜드를 선정해 소개하는 코너를 마련하고 있다.

이달의 11번가 '뉴 브랜드'는 ▲좋은 소재를 사용해 안심하고 입는 우리가족 잠옷 '오르시떼' ▲무선 소형가전 전문 브랜드 '에스모도' ▲24시간 7일 편안하게 입는 이지웨어 브랜드 '언코티드247' 등 3곳이다. 이들 브랜드는 월간 십일절을 맞아 신상품 출시 단독할인, 대표 인기상품 모음 기획전 등을 진행한다.

십일절 '타임딜'을 통해선 오전 11시부터 오후 11시까지 13시간 동안 매 시간 7개의 상품, 총 93개의 딜 상품이 최대 76% 할인가에 판매된다. 오전 11시 삼성전자 창문형 에어컨과 애플 에어팟 프로 액티브 노이즈 캔슬링을 시작으로 오후 1시 조성아뷰티 특가 상품전, 오후 2시 LG 트롬 5벌 스타일러, 오후 5시 플라스틱 아일랜드 여름 의류가 준비돼 있다. 여행 숙박 상품, e쿠폰 등도 공개된다.

11번가의 라이브 커머스 '라이브11(LIVE11)'도 다채로운 라이브 방송을 편성했다. 오전 11시에는 삼성 갤럭시북 신제품 라이브 방송이 11번가 단독 혜택과 함께 진행된다. 슈마커(오후 3시), 에뛰드(오후 6시), '찐텐리뷰' 보아르(오후 8시)등 7차례의 라이브 방송이 진행되며 방송 중 경품, 구매인증 선물 등 다양한 혜택을 마련했다.

