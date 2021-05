AK몰 "사진, 홈트 등 온라인 취미 클래스 무료 제공"

'취향 업그레이드' 프로모션, 10~31일 진행

펀치니들, 사진, 홈트 등 다양한 온라인 취미 클래스 무료 제공

AI 홈트 챌린지 이벤트 '샤샤챌린지' 동시 진행

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자가 운영하는 온라인 종합쇼핑몰 AK몰은 10일 온라인 취미 클래스를 무료로 제공하는 '취향 업그레이드' 프로모션을 이날부터 31일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 AK몰과 AK플라자의 AK문화아카데미, AI 홈트레이닝 브랜드 '라이크핏'과의 협업을 통해 진행된다. 코로나19 장기화로 재택근무와 '집콕' 생활이 일상이 된 상황에서 AK몰 고객들에게 취미 클래스 VOD와 참여 키트를 무료로 제공한다는 설명이다.

서울 연남동 유명 취미생활 공간인 스태리라운지의 '펀치니들 VOD 클래스'를 3만원 상당 키트와 함께 선착순 100명에게 제공한다. 펀치니들(Punch Needle)이란 특수 제작된 니들과 다양한 컬러의 실을 활용해 원단에 바느질하듯 찔러 넣어 일정한 모양을 만들어 내는 자수 공예다. 타 자수 공예보다 난이도가 쉽고, 완성된 작품은 인테리어 소품으로도 활용된다. 도시의 풍경을 감각적으로 담아내는 김제인 사진작가의 '스마트폰 사진촬영 VOD 클래스'도 선착순 1만명에게 제공한다.

홈트족을 위해 AI 홈트레이닝 애플리케이션 브랜드 '라이크핏'과 진행하는 '샤샤챌린지'도 무료로 선보인다. '샤샤챌린지'는 '라이크핏'의 운동 클래스를 약 2주간 완강하면 다양한 혜택을 제공하는 AI 홈트 챌린지 이벤트다. 챌린지를 완료한 고객에게는 '라이크핏'에서 현금처럼 사용할 수 있는 1만5000원 상당의 포인트와 AK몰 5000원 적립금, 스타벅스 음료 기프티콘 등 경품을 제공한다. AK몰 VIP 이상 등급 혹은 클럽 회원인 경우 '라이크핏'에서 라이브로 진행되는 필라테스 클래스도 무료로 수강할 수 있다.

AK몰 측은 "이번 프로모션은 고객 지향 관점에서 고객의 일상에 가치를 더하는 '데일리 프리미엄' 프로젝트의 일환"이라며 "4월 선보인 '갓오브더육아' 프로모션에 이어 두번째로 선보이는 프로젝트로, 다양한 일상의 가치를 제공하기 위한 프로모션을 매월 지속 제공할 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr