"필요한 사람에게 필요한 데이터 제공" 행안부, 추천서비스 도입

[아시아경제 임철영 기자] 사업 아이디어는 있으나 데이터 확보 등에 어려움을 겪는 창업자들을 돕기 위해 공공데이터를 검색하거나 추천해 주는 서비스가 도입된다.

10일 행정안전부는 공공데이터 포털을 통해 개방하고 있는 데이터 중 이용자가 필요로 하는 데이터를 효과적으로 확보할 수 있도록 하는 '공공데이터 큐레이션 서비스'를 실시한다고 밝혔다.

‘공공데이터 큐레이션’은 개방된 데이터 수가 늘면서 필요한 데이터를 찾는 것이 점점 어려워짐에 따라 이를 지원하기 위한 서비스다.

실제 공공데이터 포털을 통해 개방된 데이터는 2013년에 5000개에서 2021년 4월 기준으로 5만 6000개로 10.6배 증가했으나 지난해 실시한 ‘공공데이터 활용기업 실태조사’에서 응답기업의 33.3%가 공공데이터를 활용하지 않는 이유로 ‘공공데이터 확보 및 활용 방법을 모름’이라고 답변했다.

이에 이번에 처음 도입되는 공공데이터 큐레이션 서비스는 공공데이터를 찾거나 활용하는데 어려움을 겪는 창업가들에게 데이터 전문가와의 일대일 상담을 통해 필요한 데이터를 검색하거나 사업 구상에 적합한 데이터를 추천해준다.

또한 데이터 해석하는 방법 학습, 데이터 활용사례 안내 등 서비스도 제공한다. 여기에 공공데이터 활용의 고급단계 진입하는 일부기업에 대하여는 공공데이터 활용수준 진단, 공공데이터를 활용한 비즈니스 전략 수립 등도 지원할 예정이다.

이 서비스를 통해 이용자들이 데이터를 탐색하는 비용과 시간이 줄어들 전망이다. 특히 공공데이터 활용에 익숙하지 않은 예비창업자들에게 유용할 것으로 기대된다.

서비스 지원 신청은 11일부터 25일까지 공공데이터 포털(www.data.go.kr)을 통하여 할 수 있다. 공공데이터를 활용하여 서비스를 개발하고자 하는 기업 또는 예비 창업자는 누구나 신청할 수 있으며 요청내용, 사업계획 등에 대한 평가위원회의 심사를 거쳐 필요한 서비스의 지원범위를 결정한 후 서비스를 진행할 예정이다.

한편 행안부는 4월부터 공공데이터 포털을 통해 ‘추천 데이터’ 서비스도 시행하고 있으며, 이용자들은 특정 주제별로 활용사례가 많거나 향후 활용 가능성이 높은 데이터들에 관한 정보를 확인할 수 있다.

서보람 공공데이터정책관은 “공공데이터 개방이 활발해진 만큼, 좋은 데이터 또는 필요로 하는 데이터를 선별하는 것이 경쟁력인 시대”라며 “공공데이터를 찾거나 활용하는데 어려움을 겪는 창업가 분들에게 많은 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

