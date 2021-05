與 김용민, 김어준 방송서 “수석 최고위원 만들어줘 감사”

김어준 “검찰·언론개혁 언급해 당원 마음에 닿았다”

김용민 “검찰개혁, 동력 사라지기 전 빨리 끝내야”

[아시아경제 김희윤 기자] 김용민 더불어민주당 최고위원은 지난 전당대회 최고위원 선거에서 가장 높은 득표율을 기록하며 당선된 것과 관련해 방송인 김어준씨를 향해 “수석 최고위원을 만들어주셔서 감사하다”고 전했다.

앞서 김 최고위원은 지난 5·2 전당대회에서 17.73%의 득표율을 기록하며 1위로 최고위원에 당선됐다.

지난 7일 공개된 김어준씨의 유튜브 방송 ‘다스뵈이다’에 출연한 김 최고위원은 “선거 기간 내내 개혁 이야기만 했다”며 “보수 언론에서 당심과 민심이 분리되었다고 집요하게 공격했는데, 그게 아니었다”고 말했다.

이어 그는 “(제가) 권리당원 (득표율도) 1등이지만, 일반 여론조사에서도 큰 차이로 1등을 했다”고 밝혔다. 이에 김 씨는 “보궐선거 직후 무작정 반성하고 있을 때 김 의원은 검찰개혁 완수해야 한다, 언론개혁 시급하다 이런 주장을 해서 당원들의 마음에 닿았다”고 분석했다.

아울러 김 최고위원은 ‘검찰개혁의 타이밍을 놓치면 언제 기회가 올지 모른다'는 김씨의 말에 동의하며 “동력이 사라지기 전에 끝내야 하고, 지금 놓치면 이번 정부에는 못하고 다음 정부도 할 수 없다”고 강조했다.

또한 김 최고위원은 4·7 재보궐선거 패배 이후 당내에서 나오는 쇄신과 자성의 목소리에 대해서 “계속 ‘반성한다’고 하는데 정확히 무엇을 반성하는지도 모르겠고 듣기에도 불편하다”라며 “실제 우리를 지지해준 분들은 그 이야기를 듣고 싶은 것이 아니다”라고 지적했다.

김 최고위원은 이어 김오수 검찰총장 후보자에 대해 “당 내에선 ‘대화가 되는 검찰총장이 들어왔기 때문에 검찰 개혁은 조금 천천히 가도 되지 않느냐’는 목소리가 강해질 수 있다”면서도 “하지만 검찰 개혁을 빨리 추진하고 법도 통과시켜야 한다”고 말했다.

