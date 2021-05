[포토] "노브랜드 버거 야구장팩과 함께 야구 즐기자"

아시아경제 임혜선 기자] 지난 8일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG랜더스 마스코트 랜디와 모델들이 노브랜드 버거의 야구장팩을 선보이고 있다. 신세계푸드가 노브랜드 버거 100호점인 SSG랜더스필드점에서만 판매하는 ‘랜더스팩’, ‘랜디팩’ 등 야구장팩은 야구를 보며 햄버거, 치킨, 감자칩, 음료 등을 함께 즐길 수 있도록 새롭게 선보인 메뉴다.

