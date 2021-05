삼성디스플레이 노조 쟁의활동 투표서 찬성률 91%로 가결

[아시아경제 정현진 기자] 삼성디스플레이 노동조합이 조합원을 대상으로 쟁의 활동 찬반 투표를 진행한 결과 90% 이상의 찬성표를 받았다. 최근 사측과의 임금협상 결렬을 선언한 삼성디스플레이 노조는 고용노동부 중앙노동위원회에서도 노사 간 조정이 이뤄지지 않을 경우 합법적인 쟁의권을 얻게 된다.

삼성디스플레이 노조는 지난 4일부터 나흘간 조합원 2413명을 대상으로 쟁의 활동 찬반 투표를 진행한 결과 91.4%의 찬성률을 기록했다고 8일 밝혔다. 전체 조합원의 78.6%인 1896명이 투표했고, 이 중 1733명이 쟁의 활동에 찬성한 것으로 나타났다. 재적 대비 찬성률은 71.8%다.

삼성디스플레이 노조는 지난달 27일 임금협상 결렬을 선언하고 이달 초 중앙노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했다. 다음주 2차례에 걸쳐 노동쟁의 조정절차를 밟을 예정이다. 중노위가 노사 간 견해차가 좁혀지지 않는다고 판단해 '조정 중지' 판정을 내리면 노조는 합법적으로 파업을 할 수 있는 쟁의권을 확보하게 된다.

노조는 쟁의 활동을 추진하겠다는 계획이지만 구체적인 쟁의 활동 방식은 아직 정하지 않은 것으로 전해졌다. 삼성디스플레이에서 노조가 실력을 행사하는 쟁의 행위가 발생한 적은 지금까지 없었다. 삼성디스플레이 노조는 지난해 2월 한국노총 산하로 출범했다. 현재 조합원 수는 전체 직원의 10%를 웃도는 2400여명 규모다.

