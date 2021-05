[아시아경제 이정윤 기자] 같은 피해자에게 한 달 사이 2차례 수천만원을 가로채려던 보이스피싱 수금책이 경찰에 붙잡혔다.

서울 서초경찰서는 사기 등의 혐의로 50대 A씨를 입건해 수사하고 있다고 8일 밝혔다.

A씨는 이달 4일 오후 5시께 서초구 양재동의 한 거리에서 70대 B씨로부터 2200만원을 받아내려 한 혐의를 받는다.

돈을 건네라는 연락을 받고 약속장소에 나간 B씨는 지난달 비슷한 방식으로 자신을 속여 2400만원을 받아 간 A씨의 얼굴을 알아봤다. B씨는 A씨를 직접 붙잡고 112에 신고한 뒤 출동한 경찰관들에게 인계했다.

경찰은 A씨의 구속영장을 신청했지만 법원은 "주거지가 일정하다"며 기각했다. 경찰은 A씨가 다른 피해자들에게서도 2억원가량을 가로채 보이스피싱 조직에 전달한 혐의가 있다고 보고 여죄를 수사 중이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr