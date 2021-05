중국 로켓 추락 '9일 오전' 예상…한반도는 예측 지점 제외

9일 호주 인근 남태평양·멕시코만 등 추락 가능성 높아

로켓 잔해 무게만 22.5톤, 길이 30m에 달해

[아시아경제 한진주 기자] 한미 공군은 중국의 우주 로켓 잔해 추락 시점을 9일로 예상하고 예측 지점을 정밀 추적중이다.

8일 군 소식통에 따르면 한미 공군은 중국 우주발사체 창정-5B호의 로켓 잔해가 한국시간으로 9일 오전 추락할 것으로 예상하고 있다. 창정-5B호는 우주정거장의 모듈 등을 운송하기 위해 개발된 대형 발사체다.

추락 예측지점은 호주 인근 남태평양으로 분석됐으나 멕시코만 일 가능성도 제기되는 등 유동적인 것으로 전해졌다. 추락 예측 지점이 계속 바뀌고 있지만 한반도는 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

미국 우주사령부도 로켓 추락 지점을 추적 중이지만 "대기권 재진입을 몇 시간 앞두기 전까지는 정확히 집어낼 수 없다"고 밝힌 바 있다.

공군에 따르면 창정-5B호의 로켓 잔해 무게는 22.5t, 길이는 30m에 달한다. 지난 주말부터 창정5B호가 지구 주위를 회전하고 있으나 대기권 진입을 통제하기 어렵다는 관측이 제기돼왔다.

이에 공군 우주정보상황실은 미국 우주사령부 연합우주작전센터, 한국천문연구원과 협조해 정보를 공유하며 대비태세를 유지하고 있다. 공군은 전날 미 연합우주작전센터와 창정-5B호 로켓 잔해 추락에 대비하기 위한 공조 화상회의를 열었다.

2015년 7월 창설된 공군 우주정보상황실은 미국이 제공하는 정보를 기반으로 우주 위협을 분석하고 위성 충돌·추락에 대비하는 임무를 수행하고 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr