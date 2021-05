[아시아경제 김지희 기자] 한국거래소가 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 주권을 오는 11일 유가증권시장에 상장한다고 7일 밝혔다.

SKIET는 2019년 SK이노베이션에서 분할해 설립된 회사로, 리튬·이온 2차전지의 필수 소재인 배터리 분리막을 생산한다. 지난해 매출액은 4603억원, 당기순이익은 907억원이다.

시초가는 상장일 오전 8시30분부터 9시 공모가 10만5000원의 90∼200% 사이에서 호가를 접수, 매도 호가와 매수 호가가 합치되는 가격으로 정해진다. 해당 시초가를 기준으로 장중 상하 30%의 가격제한폭이 적용된다.

시초가가 공모가의 2배로 형성되고 상한가로 치솟을 경우 SKIET의 상장일 주가는 27만3000원까지 오를 수 있다.

