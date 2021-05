▶김관형씨 별세, 정해순씨 남편상, 김원규(T&G상사 대표)·정희·연아씨 부친상, 양승욱(전자신문 사장)·조대현(한화생명 부장)씨 장인상 = 7일 오후 12시, 서울 여의도성모병원 장례식장 2호실, 발인 9일 오전 6시30분, 장지 대전현충원

