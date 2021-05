동명대, 조선·해양 중소기업에 설계 지원한다 … 산자부 ‘스마트특성화 기반구축’ 선정

조선해양시뮬레이션센터, 내년부터 3년간 국·시비 86억원 지원받아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대가 국비와 시비 86억원의 예산으로 지역 조선·해양 기업에 설계 기술을 지원하는 사업에 나선다.

동명대학교(총장 전호환)가 ‘2022년 스마트 특성화 기반구축 공모사업’ 대상으로 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.

‘스마트특성화 기반구축사업’은 산업통상자원부 주관 지역산업 거점기관 지원사업이다. 지역 혁신자원과 역량을 기반으로 기업의 혁신 활동을 촉진해 지역산업의 경쟁력을 높이고 지역 경제 활성화에 기여하기 위해 추진되는 사업이다.

동명대 조선해양시뮬레이션센터(센터장 박동우)는 이번 공모에서 ‘실물 가상연계 시뮬레이션 기반 선박 및 해양구조물 기본설계 기술지원 사업’에 선정됐다.

2022년도부터 3년간 86억원(국비 60억원, 시비 26억원)을 지원받아 선박해양플랜트연구소 심해공학연구센터(부산)와 부산테크노파크와 함께 공동사업 추진에 나선다.

전호환 총장은 “지역에 구축된 세계 최고 수준의 인프라(조선해양시뮬레이터, 심해공학수조)를 기반으로 조선해양 산업 분야의 중소규모 기업을 대상으로 기술지원에 힘을 쏟을 것”이라고 말했다.

이 사업의 기술지원 플랫폼은 ‘전역거동 시뮬레이션, 전산유체역학 해석, 모형시험, 가상운영(O&M), 인증·시험·실증 및 조선해양기자재 검증’의 개별 혹은 융합 연계된 기술지원으로 구성돼 있다.

박동우 센터장은 “조선해양 분야 기업체를 대상으로 맞춤형 기술 패키지 프로그램을 개발해 기본설계 기술을 지원하고 사업 종료 시점에는 기업의 기술 역량을 고도화할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

조선해양시뮬레이션센터는 2021년 4월부터 삼성중공업 중앙연구소의 지원을 받아 ‘해양플랜트 O&M 시뮬레이터를 활용한 해양구조물 설치작업 재현에 관한 공동연구’를 수행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr