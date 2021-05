정부 "우리나라 기초재생산지수 낮아…11월 집단면역 충분히 가능"(상보)

"거리두기 등으로 기초재생산지수 낮게 유지하면

빠르게 피해 최소화, 코로나19도 누를 수 있다"

[아시아경제 김지희 기자] 방역당국이 당초 목표한 11월 집단면역이 충분히 가능하다는 입장을 밝혔다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 7일 정례브리핑에서 "코로나19에 대한 집단면역도를 언급할 때 고려해야 할 사항은 각 나라별, 지역별 기초재생산지수"라며 "나라별로 기초재생산지수가 작을수록, 집단면역도가 설령 낮더라도 백신의 효과가 일찍 그리고 크게 나타날 수 있다. 기초재생산지수가 높은 나라일수록 그 반대 양상일 것"이라고 말했다. 그러면서 "우리가 목표로 하는 오는 11월 집단면역 형성은 충분히 가능하다"고 강조했다.

방역당국은 11월까지 국민의 70%인 3600만명 백신 접종을 완료해 집단면역을 달성한다는 목표를 내놓은 바 있다. 이는 국내에서 코로나19 유행 초기 기초재생산지수 2.2~3.3 수준을 토대로 제시된 수치다. 그 중간값을 2.8로 보면 집단면역을 위해 필요한 수준은 약 63~64%가 된다. 백신을 맞더라도 100% 항체 형성이 되는 것은 아닌 탓에 당국은 70%를 목표로 삼았다.

권 부본부장은 "국민들의 마스크 착용, 거리두기 등 노력 덕에 우리나라의 기초재생산지수는 1을 약간 넘는 수준에서 그동안 억제돼 왔다"며 "기초재생산지수를 계속해서 낮게 유지하면 예방접종이 진행되면 될수록 생각보다 훨씬 더 빠른 시기에 피해도 최소화할 수 있고 지역사회의 코로나19도 누를 수 있다. 거리두기에 대한 대책도 여러 가지로 다양해질 수 있다"고 설명했다.

이어 권 부본부장은 "11월 이전부터 지역사회에 방어 효과가 뚜렷하게 나타나게 할 수 있고, 코로나19 유행도 통제할 수 있다"고 거듭 강조했다. 이를 이루기 위한 조건으로는 거리두기 준수, 접종률 향상, 믿음과 과학 등 세 가지를 제시했다.

그는 "거리두기를 통해서 코로나19의 유행 잠재력을 계속 억제하고 더 낮추는 것이 중요하다"며 "또 매년 접종하는 인플루엔자의 과거 경험으로 볼 때 접종 속도와 접종률이 높아야 한다"고 지적했다. 마지막으로 신뢰도 강조했다. 권 부본부장은 "제일 중요한 것이 믿음, 그리고 과학"이라며 "적극적 소통, 투명성 그리고 연구, 조사, 분석에 근거한 전문가들과의 협의, 다른 나라의 사례들을 반추하면서 방역대책을 계속 진행해 나갈 것"이라고 밝혔다.

마지막으로 권 부본부장은 "60세 이상의 고위험군 접종이 진행되면서 1차적으로 피해 최소화가 나타나고, 이어 지역사회에 면역도가 점점 상승하면서 코로나19가 줄어들 것이다. 이에 따라 단계적으로 합리적 거리두기 조정이 가능해질 것"이라며 "이 시기가 얼마나 앞당겨지느냐는 모두 우리 자신에게 달려 있다"고 당부했다.

