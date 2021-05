[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 졸업을 앞둔 재학생 20여 명을 대상으로 ‘입사지원서 첨삭 클래스 프로그램’을 운영했다고 7일 밝혔다.

이번 프로그램에서는 전문가 특강으로 입사지원서 작성법을 배운 뒤 대학일자리센터 컨설턴트와 팀별 컨설팅을 통해 자신이 취업을 희망하는 기업의 취업지원 서류를 작성하는 시간을 가졌다.

동신대는 예비 졸업자들에게 현실적인 입사 지원 서류 컨설팅이 필요하다는 점을 감안해 매년 프로그램을 운영하고 있다.

안민주 동신대 대학일자리센터장은 “졸업을 앞두고 있는 재학생들의 취업을 지원하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

